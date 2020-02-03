Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Ганна Новосад задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тисячі гривень.
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Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
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R2
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Додано: Суб 08 лют, 2020 10:05
“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.
"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.
"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:07
Вкладчик1234 написав: “Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.
"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.
"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт
Откуда информация? Может просто не умеете просить?
Sam17a
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27
Sam17a написав: Вкладчик1234 написав: “Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.
"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.
"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт
Откуда информация? Может просто не умеете просить?
Сейчас часто эффективные менеджеры не особо интересуются противоположным полом, поэтому может и просить бессмысленно. Что-то женщине 29 лет, а фоток с бой-френдами в истории гугла не наблюдается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:50
Та хрен с ней, с квартирой. Ярис даже после тотального пожара за 25 килогривен ее купить.
summacut
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:54
Я бы не смог. Ну или водкитравы побольше.
Морда лица чересчур хищная, страшно.
рюрик
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