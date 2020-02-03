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Новосад придбала у Києві
квартиру майже за мільйон гривень

Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07

Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
Міністр освіти і науки Ганна Новосад задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тисячі гривень.

Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 10:05

“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве
https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.


"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:07

  Вкладчик1234 написав:“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве
https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.


"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт

Откуда информация? Может просто не умеете просить? :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27

  Sam17a написав:
  Вкладчик1234 написав:“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве
https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.


"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт

Откуда информация? Может просто не умеете просить? :)


Сейчас часто эффективные менеджеры не особо интересуются противоположным полом, поэтому может и просить бессмысленно. Что-то женщине 29 лет, а фоток с бой-френдами в истории гугла не наблюдается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:50

Та хрен с ней, с квартирой. Ярис даже после тотального пожара за 25 килогривен ее купить.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:54

Я бы не смог. Ну или водкитравы побольше.
Морда лица чересчур хищная, страшно.
рюрик
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 18:07

епоха бідності пройшла настала епоха фригідності
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54

  freeze написав:“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве
https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html
На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.

"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.


"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт

Откуда информация? Может просто не умеете просить? :)[/quote]

Сейчас часто эффективные менеджеры не особо интересуются противоположным полом, поэтому может и просить бессмысленно. Что-то женщине 29 лет, а фоток с бой-френдами в истории гугла не наблюдается.[/quote]
Aaaa, все таки интересовались ;). Может ей просто не попадались... Не буду уточнять, расскажу анекдот.

Женщина (Ж) на крутом авто. Автото заглохло, а ехать надо, место глухое.. Очистка пепельницы и постукивание по колесам не помогло. Решила обратиться за помощью. Из окружающих только грузин (Г) на остановке автобуса. Происходит диалог.
Ж - помогите.
Г - не хочу.
Ж - помогите, я денег дам.
Г - мне не нужно, у меня есть.

После раздумий...

Ж - помогите, дам.
Г, оценив внешность соглашается, пошаманив в моторном отсеке, завел авто и после, отжарил Ж на заднем сидении.
Ж - у меня такого секса ещё в жизни не было, я в восторге, я в шоке! Давайте я вам квартиру куплю, авто, только давайте повторять наши интимные встречи!
Г - мне ничего не нужно, у меня все есть.
Ж - я теперь без такого секса жить дальше не смогу! Что же делать.
Г - могу дать телефон брата Гиви, он ещё лучше чем я.
Ж - не могу поверить, что бывает ещё лучше.
Г - Гиви как то медведицу вы...ал, так она потом ему целый год из леса грибы и ягоды носила.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57

  рюрик написав:Я бы не смог. Ну или водкитравы побольше.
Морда лица чересчур хищная, страшно.

Да? А по мне так мордашка симпатичная и судя по манере поведения, если такой инструмент правильно настроить, музыка будет отличная... Я бы взял пару уроков педагогики...
Sam17a
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