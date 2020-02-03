Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень

Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54

freeze написав: “Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве

https://strana.ua/news/248741-ministr-novosad-ne-stala-kommentirovat-pokupku-kvartiry-v-kieve-za-million.html

На просьбу дать комментарий обратившегося к ней по телефону нашего журналиста 29-летняя министр-миллионер коротко ответила отказом на смеси английского и украинского.



"Сорри, не даю (комментариев. – Ред.)", – сказала Новосад и бросила трубку.



"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт "министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт

Откуда информация? Может просто не умеете просить?[/quote]Сейчас часто эффективные менеджеры не особо интересуются противоположным полом, поэтому может и просить бессмысленно. Что-то женщине 29 лет, а фоток с бой-френдами в истории гугла не наблюдается.[/quote]Aaaa, все таки интересовались. Может ей просто не попадались... Не буду уточнять, расскажу анекдот.Женщина (Ж) на крутом авто. Автото заглохло, а ехать надо, место глухое.. Очистка пепельницы и постукивание по колесам не помогло. Решила обратиться за помощью. Из окружающих только грузин (Г) на остановке автобуса. Происходит диалог.Ж - помогите.Г - не хочу.Ж - помогите, я денег дам.Г - мне не нужно, у меня есть.После раздумий...Ж - помогите, дам.Г, оценив внешность соглашается, пошаманив в моторном отсеке, завел авто и после, отжарил Ж на заднем сидении.Ж - у меня такого секса ещё в жизни не было, я в восторге, я в шоке! Давайте я вам квартиру куплю, авто, только давайте повторять наши интимные встречи!Г - мне ничего не нужно, у меня все есть.Ж - я теперь без такого секса жить дальше не смогу! Что же делать.Г - могу дать телефон брата Гиви, он ещё лучше чем я.Ж - не могу поверить, что бывает ещё лучше.Г - Гиви как то медведицу вы...ал, так она потом ему целый год из леса грибы и ягоды носила.