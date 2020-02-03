Міністр освіти і науки Ганна Новосад задекларувала покупку квартири в Києві за 944 тисячі гривень.
Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:07
Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новосад придбала у Києві квартиру майже за мільйон гривень.
Додано: Суб 08 лют, 2020 10:05
“Сорри, не даю”. Жаловавшаяся на низкую зарплату министр Новосад отказалась комментировать покупку квартиры в Киеве
"министр образования и науки" не может завести детей не из-за низкой зарплаты, а потому что не даёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:07
Откуда информация? Может просто не умеете просить?
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:27
Сейчас часто эффективные менеджеры не особо интересуются противоположным полом, поэтому может и просить бессмысленно. Что-то женщине 29 лет, а фоток с бой-френдами в истории гугла не наблюдается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:50
Та хрен с ней, с квартирой. Ярис даже после тотального пожара за 25 килогривен ее купить.
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:54
Я бы не смог. Ну или водкитравы побольше.
Морда лица чересчур хищная, страшно.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:54
Откуда информация? Может просто не умеете просить? [/quote]
Сейчас часто эффективные менеджеры не особо интересуются противоположным полом, поэтому может и просить бессмысленно. Что-то женщине 29 лет, а фоток с бой-френдами в истории гугла не наблюдается.[/quote]
Aaaa, все таки интересовались . Может ей просто не попадались... Не буду уточнять, расскажу анекдот.
Женщина (Ж) на крутом авто. Автото заглохло, а ехать надо, место глухое.. Очистка пепельницы и постукивание по колесам не помогло. Решила обратиться за помощью. Из окружающих только грузин (Г) на остановке автобуса. Происходит диалог.
Ж - помогите.
Г - не хочу.
Ж - помогите, я денег дам.
Г - мне не нужно, у меня есть.
После раздумий...
Ж - помогите, дам.
Г, оценив внешность соглашается, пошаманив в моторном отсеке, завел авто и после, отжарил Ж на заднем сидении.
Ж - у меня такого секса ещё в жизни не было, я в восторге, я в шоке! Давайте я вам квартиру куплю, авто, только давайте повторять наши интимные встречи!
Г - мне ничего не нужно, у меня все есть.
Ж - я теперь без такого секса жить дальше не смогу! Что же делать.
Г - могу дать телефон брата Гиви, он ещё лучше чем я.
Ж - не могу поверить, что бывает ещё лучше.
Г - Гиви как то медведицу вы...ал, так она потом ему целый год из леса грибы и ягоды носила.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:57
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:33
А вообще, ее психотип мне напоминает героиню одного романа, рекомендую к чтению "Тридцатая любовь Марины" Владимир Сорокин.
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