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Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Французьке управління із захисту прав споживачів оштрафувало компанію Apple на 25 мільйонів євро за те, що виробник не повідомив споживачів, що оновлення операційної системи iPhone уповільнить роботу пристрою.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:37
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