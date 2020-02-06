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Apple оштрафували у Франції
на 25 мільйонів євро через...

Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:36

Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через...

Пропонуємо до обговорення:
Французьке управління із захисту прав споживачів оштрафувало компанію Apple на 25 мільйонів євро за те, що виробник не повідомив споживачів, що оновлення операційної системи iPhone уповільнить роботу пристрою.

Дивися повний текст Apple оштрафували у Франції на 25 мільйонів євро через уповільнення iPhone.
R2
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