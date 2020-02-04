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У Кабміні анонсували ще один
перерахунок зарплат для...

У Кабміні анонсували ще один перерахунок зарплат для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:08

У Кабміні анонсували ще один перерахунок зарплат для...

Пропонуємо до обговорення:
На забезпечення оплати праці шахтарів та внесення платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, буде здійснено ще один перерахунок.

Дивися повний текст У Кабміні анонсували ще один перерахунок зарплат для шахтарів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:08

Казалось бы сокращения потребления газа, 7,5 миллионов домохозяйств - часть из которых вынуждена перейти на твёрдое бытовое топливо.
Это практически объём рынка для хорошей шахты - торговля концентратом углём энергетических марок.

Сколько стоит концентрат в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черниговской ,... - областях?

Смотрел ... - угольные склады на станциях поросли молодыми клёнами. Аборигены только вспоминают, что такое "уголь". Цены на "базарах" - будоражат разум(такое впечатление, что его действительно привезли и обогатили в США) - при чём продают вёдрами.

Проводники в пассажирских вагонах о угле только мечтают - на станциях, с топорами бросаются на посадки(шпал б/у уже не осталось)....

"Волшебная страна"!
Kudrjavuy
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