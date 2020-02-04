На забезпечення оплати праці шахтарів та внесення платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, буде здійснено ще один перерахунок.
Дивися повний текст У Кабміні анонсували ще один перерахунок зарплат для шахтарів.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:08
У Кабміні анонсували ще один перерахунок зарплат для...
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Дивися повний текст У Кабміні анонсували ще один перерахунок зарплат для шахтарів.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:08
Казалось бы сокращения потребления газа, 7,5 миллионов домохозяйств - часть из которых вынуждена перейти на твёрдое бытовое топливо.
Это практически объём рынка для хорошей шахты - торговля концентратом углём энергетических марок.
Сколько стоит концентрат в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черниговской ,... - областях?
Смотрел ... - угольные склады на станциях поросли молодыми клёнами. Аборигены только вспоминают, что такое "уголь". Цены на "базарах" - будоражат разум(такое впечатление, что его действительно привезли и обогатили в США) - при чём продают вёдрами.
Проводники в пассажирских вагонах о угле только мечтают - на станциях, с топорами бросаются на посадки(шпал б/у уже не осталось)....
"Волшебная страна"!
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