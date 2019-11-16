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НБУ оприлюднив два сценарії
впливу коронавірусу на...

НБУ оприлюднив два сценарії впливу коронавірусу на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 01:42

НБУ оприлюднив два сценарії впливу коронавірусу на...

Пропонуємо до обговорення:
Спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку.

Дивися повний текст НБУ оприлюднив два сценарії впливу коронавірусу на світову економіку.
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