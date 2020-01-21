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Пенсії в ЄС: жінки в середньому отримують на 30% менше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:11
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році у країнах Європейського Союзу жінки віком старше 65 років отримували пенсію в середньому на 30% нижчу, ніж чоловіки.
Дивися повний текст Пенсії в ЄС: жінки в середньому отримують на 30% менше за чоловіків
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:11
Но живут в среднем намного дольше, вот и уравнивается разница
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