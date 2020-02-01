У 2018 році у країнах Європейського Союзу жінки віком старше 65 років отримували пенсію в середньому на 30% нижчу, ніж чоловіки.
Дивися повний текст Пенсії в ЄС: жінки в середньому отримують на 30% менше за чоловіків.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:11
Пенсії в ЄС: жінки в середньому отримують на 30% менше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії в ЄС: жінки в середньому отримують на 30% менше за чоловіків.
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:13
Це текст НЛП !!!
Слова з повторенням з такого короткого тексту: " пенсії, менше, пенсію, нижчу, пенсій, зменшується, менший, менші пенсії, пенсію, меншу, найменші, пенсії, (графік на зменшення), пенсіонерів, бідність, нижче ризику бідності, ризику бідності пенсіонерів, найнижчі, пенсії, мінімальна пенсія, пенсії "
Помітив, що таких текстів занадто багато. З якою метою ??? Напевне, щоб змирилися з цим.
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:17
awant а как вы предлагаете писать статьи с статистическими данными - художественным текстом что-ли?
Лично меня такое всегда бесит, да и само название это повод для протеста в фем сообществах.
НЛП глупый инструмент для использования и не имеет результатов в принципе.
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