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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:16

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеної в сервісі "Міняйло ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD"менше, ніж"Продам" (37,336 млн і 42,575 млн гривень відповідно).

Дивися повний текст Курс готівкового долара.
R2
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