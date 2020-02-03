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Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:16
Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеної в сервісі "Міняйло ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD"менше, ніж"Продам" (37,336 млн і 42,575 млн гривень відповідно).
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