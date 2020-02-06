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Коли пенсії недостатньо: де знайти роботу людям у віці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лют, 2020 14:46
Пропонуємо до обговорення:
Людей передпенсійного і пенсійного віку називають поколінням бебі-бумерів.
Дивися повний текст Коли пенсії недостатньо: де знайти роботу людям у віці
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:47
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