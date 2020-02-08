Людей передпенсійного і пенсійного віку називають поколінням бебі-бумерів.
Дивися повний текст Коли пенсії недостатньо: де знайти роботу людям у віці.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 14:46
Коли пенсії недостатньо: де знайти роботу людям у віці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли пенсії недостатньо: де знайти роботу людям у віці.
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:53
Бред. Это надо же придумать такое - бэби бумер. 54 года это предпенсионное? Эту статейку явно писал сам бэби бумер, мыслящий совковыми временами. Теперь пенсионный возраст сдвинули и будут дальше сдвигать. После войны люди недоедали и продолжительность жизни была меньше, теперь уровень жизни выше, конечно если правильно питаться не бухать и не курить то и в 60 люди рекорды ставят. Российский штангист в 40 с лишним на Олимпиаде бронзу взял. Не возраст показатель здоровья и красоты а образ жизни и тогда и в 50 можно выглядеть как в 35.
Додано: Нед 09 лют, 2020 08:59
Так так все і не про що...Підівчили розіслали ознайомилися чекаємо ....а далі.....кому це цікаво????Покажіть хоч одне актуальне оголошення про те що ви пишете (кінцевий результат де????)
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