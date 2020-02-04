Українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників.
Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41
Український бізнес планує скорочення персоналу
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Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42
А что вы ждали? Покращення? Или что все будет как в кино? Добро пожаловать в Украину ЗЁ!
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