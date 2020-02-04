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Український бізнес планує
скорочення персоналу

Український бізнес планує скорочення персоналу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41

Український бізнес планує скорочення персоналу

Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників.

Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42

А что вы ждали? Покращення? Или что все будет как в кино? Добро пожаловать в Украину ЗЁ!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:50

Одно очень крупное агро предприятие с которым я сотрудничаю, провело 25% сокращение персонала (включая высоко квалифицированных сотрудников) перед новым годом с перреспективой сокращения ещё 25% в 1-2 квартале.
Ещё, 2 производителя пластиковой продукции (не гиганты, но и не совсем мелочь) начали процедуру переезда, вместе с производством за границу. Вроде хотят туда и работников забрать. А я вот сижу и думаю, почему? У руля одни слуги, везде одни реформы. Видно не понимают, не ценят :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:59

пии нет. Это единственный фактор, который поможет повысить занятость населения при условии, что Украину порошенко, за которого тут типа умные топить никак не перестанут, сделал аграрной страной, в которой 70% населения просто не нужны.
buratinyo
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