Українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників.
Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41
Український бізнес планує скорочення персоналу
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Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42
А что вы ждали? Покращення? Или что все будет как в кино? Добро пожаловать в Украину ЗЁ!
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:50
Одно очень крупное агро предприятие с которым я сотрудничаю, провело 25% сокращение персонала (включая высоко квалифицированных сотрудников) перед новым годом с перреспективой сокращения ещё 25% в 1-2 квартале.
Ещё, 2 производителя пластиковой продукции (не гиганты, но и не совсем мелочь) начали процедуру переезда, вместе с производством за границу. Вроде хотят туда и работников забрать. А я вот сижу и думаю, почему? У руля одни слуги, везде одни реформы. Видно не понимают, не ценят
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:59
пии нет. Это единственный фактор, который поможет повысить занятость населения при условии, что Украину порошенко, за которого тут типа умные топить никак не перестанут, сделал аграрной страной, в которой 70% населения просто не нужны.
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:25
Они едут в Таджикистан или куда подальше? Во всём мире пластик стараются извести под ноль.
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