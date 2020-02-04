Українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників.
Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41
Український бізнес планує скорочення персоналу
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Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42
А что вы ждали? Покращення? Или что все будет как в кино? Добро пожаловать в Украину ЗЁ!
Додано: Суб 08 лют, 2020 20:50
Одно очень крупное агро предприятие с которым я сотрудничаю, провело 25% сокращение персонала (включая высоко квалифицированных сотрудников) перед новым годом с перреспективой сокращения ещё 25% в 1-2 квартале.
Ещё, 2 производителя пластиковой продукции (не гиганты, но и не совсем мелочь) начали процедуру переезда, вместе с производством за границу. Вроде хотят туда и работников забрать. А я вот сижу и думаю, почему? У руля одни слуги, везде одни реформы. Видно не понимают, не ценят
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:25
Они едут в Таджикистан или куда подальше? Во всём мире пластик стараются извести под ноль.
Додано: Нед 09 лют, 2020 04:10
Всех сокращают,а потом что одни роботы работать будут.а люди что они будут делать?
Додано: Нед 09 лют, 2020 07:33
Едут в Польшу. Пластик будут экспортировать в Украину.
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:33
Статья ни о чем. Какие-то менеджеры ожидают чего то там.. Может они и не знают, что они отвечали на умные вопросы? :) Меня за всю историю Украины никто ни о чем не спрашивал, не задавали вопросы особенно о том что я ожидаю. А тут типа какие-то 171 предприятие, не указано какие какие именно менеджеры, в каких отраслях украинской экономики работают эти предприятия. Может на вопросы отвечала баба дуся - менеджер среди вахтеров старого поколения; или мальчик петя - менеджер по ремонту телефонов нокия. :)
Ха-ха. Дурак думкою богатіє. В статье данные с мнимой или совсем непрезентативной выборкой представлены, раз нет важный пояснений к ним.
Додано: Нед 09 лют, 2020 14:14
Никто вам не напишет: кого именно опрашивали. Сомневаюсь, что в результатах опросов Евростата вы тоже сможете найти фамилии и компании.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:26
Это вполне себе реальный опрос НБУ. Обычно анкеты заполняют финансовые директора крупных и средних заводом. Субъективное мнение менеджмента, которое отражает настроение собственников. Очень точная иллюстрация поговорки "Ни себе, ни людям". Это поколение коммерсантов-упырей. Для них только прибыль имеет значение.
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:55
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