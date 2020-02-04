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Український бізнес планує
скорочення персоналу

Український бізнес планує скорочення персоналу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:41

Український бізнес планує скорочення персоналу

Пропонуємо до обговорення:
Українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників.

Дивися повний текст Український бізнес планує скорочення персоналу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:42

А что вы ждали? Покращення? Или что все будет как в кино? Добро пожаловать в Украину ЗЁ!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:50

Одно очень крупное агро предприятие с которым я сотрудничаю, провело 25% сокращение персонала (включая высоко квалифицированных сотрудников) перед новым годом с перреспективой сокращения ещё 25% в 1-2 квартале.
Ещё, 2 производителя пластиковой продукции (не гиганты, но и не совсем мелочь) начали процедуру переезда, вместе с производством за границу. Вроде хотят туда и работников забрать. А я вот сижу и думаю, почему? У руля одни слуги, везде одни реформы. Видно не понимают, не ценят :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:25

  Sam17a написав:Одно очень крупное агро предприятие с которым я сотрудничаю, провело 25% сокращение персонала (включая высоко квалифицированных сотрудников) перед новым годом с перреспективой сокращения ещё 25% в 1-2 квартале.
Ещё, 2 производителя пластиковой продукции (не гиганты, но и не совсем мелочь) начали процедуру переезда, вместе с производством за границу. Вроде хотят туда и работников забрать. А я вот сижу и думаю, почему? У руля одни слуги, везде одни реформы. Видно не понимают, не ценят :)


Они едут в Таджикистан или куда подальше? Во всём мире пластик стараются извести под ноль.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 04:10

Всех сокращают,а потом что одни роботы работать будут.а люди что они будут делать?
zenafedoseenko
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 07:33

  Ratatui написав:
  Sam17a написав:Одно очень крупное агро предприятие с которым я сотрудничаю, провело 25% сокращение персонала (включая высоко квалифицированных сотрудников) перед новым годом с перреспективой сокращения ещё 25% в 1-2 квартале.
Ещё, 2 производителя пластиковой продукции (не гиганты, но и не совсем мелочь) начали процедуру переезда, вместе с производством за границу. Вроде хотят туда и работников забрать. А я вот сижу и думаю, почему? У руля одни слуги, везде одни реформы. Видно не понимают, не ценят :)


Они едут в Таджикистан или куда подальше? Во всём мире пластик стараются извести под ноль.

Едут в Польшу. Пластик будут экспортировать в Украину.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:33

Статья ни о чем. Какие-то менеджеры ожидают чего то там.. Может они и не знают, что они отвечали на умные вопросы? :) Меня за всю историю Украины никто ни о чем не спрашивал, не задавали вопросы особенно о том что я ожидаю. А тут типа какие-то 171 предприятие, не указано какие какие именно менеджеры, в каких отраслях украинской экономики работают эти предприятия. Может на вопросы отвечала баба дуся - менеджер среди вахтеров старого поколения; или мальчик петя - менеджер по ремонту телефонов нокия. :)

Ха-ха. Дурак думкою богатіє. В статье данные с мнимой или совсем непрезентативной выборкой представлены, раз нет важный пояснений к ним.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:14

  buratinyo написав:Статья ни о чем. Какие-то менеджеры ожидают чего то там.. Может они и не знают, что они отвечали на умные вопросы? :) Меня за всю историю Украины никто ни о чем не спрашивал, не задавали вопросы особенно о том что я ожидаю. А тут типа какие-то 171 предприятие, не указано какие какие именно менеджеры, в каких отраслях украинской экономики работают эти предприятия. Может на вопросы отвечала баба дуся - менеджер среди вахтеров старого поколения; или мальчик петя - менеджер по ремонту телефонов нокия. :)

Ха-ха. Дурак думкою богатіє. В статье данные с мнимой или совсем непрезентативной выборкой представлены, раз нет важный пояснений к ним.

Никто вам не напишет: кого именно опрашивали. Сомневаюсь, что в результатах опросов Евростата вы тоже сможете найти фамилии и компании.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:26

Это вполне себе реальный опрос НБУ. Обычно анкеты заполняют финансовые директора крупных и средних заводом. Субъективное мнение менеджмента, которое отражает настроение собственников. Очень точная иллюстрация поговорки "Ни себе, ни людям". Это поколение коммерсантов-упырей. Для них только прибыль имеет значение.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:55

  zenafedoseenko написав:Всех сокращают,а потом что одни роботы работать будут.а люди что они будут делать?


Пануваты. :)
andrein
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