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Український бізнес планує
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Український бізнес планує скорочення персоналу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:02

  Gastarbaiter написав:
  buratinyo написав:Статья ни о чем. Какие-то менеджеры ожидают чего то там.. Может они и не знают, что они отвечали на умные вопросы? :) Меня за всю историю Украины никто ни о чем не спрашивал, не задавали вопросы особенно о том что я ожидаю. А тут типа какие-то 171 предприятие, не указано какие какие именно менеджеры, в каких отраслях украинской экономики работают эти предприятия. Может на вопросы отвечала баба дуся - менеджер среди вахтеров старого поколения; или мальчик петя - менеджер по ремонту телефонов нокия. :)

Ха-ха. Дурак думкою богатіє. В статье данные с мнимой или совсем непрезентативной выборкой представлены, раз нет важный пояснений к ним.

Никто вам не напишет: кого именно опрашивали. Сомневаюсь, что в результатах опросов Евростата вы тоже сможете найти фамилии и компании.

Евростат? На при чем тут чужая Статистика? :mrgreen: Да и не похожи представленные данные вообще на статистические. Тем более наука статистика достаточно точная, ведь она использует математические модели, которые требуют к себе тщательного изучения перед тем как сделать выводы из результатов.

Когда кто-то заказывает и оплачивает сбор статистических данных, то сотрудники-исполнители ходят с кислыми рожами, так как понимают, что требуются получить точные данные от точно отобранных для опросов респондентов. Обычно это непросто. И характеристики респондентов являются самым важным элементом опросов. Иначе результаты нельзя будет применять для себя с пользой.

Поэтому интереснее в нашем конкретном случае было бы просто узнать как отвечали эти же менеджеры в 2014 году и как сегодня. И сравнить изменение результатов в процентных соотношениях хотя бы, допуская при этом разумные погрешности.
buratinyo
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