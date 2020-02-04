Український бізнес планує скорочення персоналу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:02

  Gastarbaiter написав:
  buratinyo написав:Статья ни о чем. Какие-то менеджеры ожидают чего то там.. Может они и не знают, что они отвечали на умные вопросы? :) Меня за всю историю Украины никто ни о чем не спрашивал, не задавали вопросы особенно о том что я ожидаю. А тут типа какие-то 171 предприятие, не указано какие какие именно менеджеры, в каких отраслях украинской экономики работают эти предприятия. Может на вопросы отвечала баба дуся - менеджер среди вахтеров старого поколения; или мальчик петя - менеджер по ремонту телефонов нокия. :)

Ха-ха. Дурак думкою богатіє. В статье данные с мнимой или совсем непрезентативной выборкой представлены, раз нет важный пояснений к ним.

Никто вам не напишет: кого именно опрашивали. Сомневаюсь, что в результатах опросов Евростата вы тоже сможете найти фамилии и компании.

Евростат? На при чем тут чужая Статистика? :mrgreen: Да и не похожи представленные данные вообще на статистические. Тем более наука статистика достаточно точная, ведь она использует математические модели, которые требуют к себе тщательного изучения перед тем как сделать выводы из результатов.

Когда кто-то заказывает и оплачивает сбор статистических данных, то сотрудники-исполнители ходят с кислыми рожами, так как понимают, что требуются получить точные данные от точно отобранных для опросов респондентов. Обычно это непросто. И характеристики респондентов являются самым важным элементом опросов. Иначе результаты нельзя будет применять для себя с пользой.

Поэтому интереснее в нашем конкретном случае было бы просто узнать как отвечали эти же менеджеры в 2014 году и как сегодня. И сравнить изменение результатов в процентных соотношениях хотя бы, допуская при этом разумные погрешности.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:23

  buratinyo написав:Евростат? На при чем тут чужая Статистика? :mrgreen: Да и не похожи представленные данные вообще на статистические. Тем более наука статистика достаточно точная, ведь она использует математические модели, которые требуют к себе тщательного изучения перед тем как сделать выводы из результатов.

ОК, не точно выразился. Есть такой показатель "индекс настроений" (sentiment indicator, confidence indicator), который публикуется для всех нормальных рынков (например, ЕС, США). Показывает настроения и ожидания потребителей, производителей, инвесторов. Очевидно, что в опросах участвует не каждый, а делается какая-то выборка. Но никто не будет потом писать в отчете, что "мы опросили компании А и Б - у них все плохо, ожидается ...опа". Доверять результатам или нет - ваше дело. Динамику показателей всегда можно найти в сети.
Gastarbaiter
 
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