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Новий електромобіль Tesla побив світовий рекорд ще до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Новий електромобіль компанії Tesla Model Y завдяки оновленому запасу ходу в 507 км (315 миль) став найефективнішим електричним кросовером в світі за рейтингом EPA.
Дивися повний текст Новий електромобіль Tesla побив світовий рекорд ще до виходу (фото)
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