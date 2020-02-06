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Новий електромобіль Tesla
побив світовий рекорд ще до...

Новий електромобіль Tesla побив світовий рекорд ще до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:34

Новий електромобіль Tesla побив світовий рекорд ще до...

Пропонуємо до обговорення:
Новий електромобіль компанії Tesla Model Y завдяки оновленому запасу ходу в 507 км (315 миль) став найефективнішим електричним кросовером в світі за рейтингом EPA.

Дивися повний текст Новий електромобіль Tesla побив світовий рекорд ще до виходу (фото).
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