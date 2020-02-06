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"Нафтогаз": попит на газ
скоротився на 7% — через теплу...

"Нафтогаз": попит на газ скоротився на 7% — через теплу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:06

"Нафтогаз": попит на газ скоротився на 7% — через теплу...

Пропонуємо до обговорення:
За даними "Укртрансгазу", у 2019 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 зменшилось на 7% - з 32,3 млрд кубометрів до 29,8 млрд кубометрів.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\": попит на газ скоротився на 7% — через теплу погоду.
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