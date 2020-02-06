|
|
"Нафтогаз": попит на газ скоротився на 7% — через теплу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:06
Пропонуємо до обговорення:
За даними "Укртрансгазу", у 2019 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 зменшилось на 7% - з 32,3 млрд кубометрів до 29,8 млрд кубометрів.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\": попит на газ скоротився на 7% — через теплу погоду
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93370
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|120
|
|
|1
|156
|
|
|1
|105
|