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Mojo показала розумні контактні
лінзи з технологією...

Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 08:15

Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією...

Пропонуємо до обговорення:
Кілька років тому компанія Mojo Vision запатентувала розумні контактні лінзи з технологією AR.

Дивися повний текст Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією доповненої реальності (фото).
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