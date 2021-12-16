Кілька років тому компанія Mojo Vision запатентувала розумні контактні лінзи з технологією AR.
Дивися повний текст Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією доповненої реальності (фото).
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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:15
Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією...
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Дивися повний текст Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією доповненої реальності (фото).
Додано: Пон 18 гру, 2023 15:18
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