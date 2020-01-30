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Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:22
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді пропонують обкласти податком YouTube, Instagram, Facebook та інші соцмережі. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в українському парламенті.
Дивися повний текст Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого готуватися українцям
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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:23
Уже создавали "более благоприятную среду" для Запорожского автозавода.И что получили?
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