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Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 09:22
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді пропонують обкласти податком YouTube, Instagram, Facebook та інші соцмережі. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в українському парламенті.
Дивися повний текст Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого готуватися українцям
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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:23
Уже создавали "более благоприятную среду" для Запорожского автозавода.И что получили?
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:52
И для львовского и для краза и для ты и все только лучшее!;
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:40
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:54
Не то чтобы я сторонник новых налогов.
Но, насколько я знаю, в Европе такие законы есть.
И разве сейчас в счетах гугл рекламы нету НДС?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Додано: Нед 09 лют, 2020 23:22
Таким образом авторы законопроекта хотят создать более конкурентную среду для украинских компаний, которые работают с подобным контентом.
Это для каких украинских? Пупкин и ко?
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p_a_l
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Додано: Нед 09 лют, 2020 23:26
Я представляю куда рухнет Украина если все эти соцсети закроются для Украины. У нас через них сейчас весь бизнес выстроен.
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p_a_l
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