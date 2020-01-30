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Податок на YouTube, Facebook
і Instagram: до чого...

Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:22

Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді пропонують обкласти податком YouTube, Instagram, Facebook та інші соцмережі. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано в українському парламенті.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:23

Уже создавали "более благоприятную среду" для Запорожского автозавода.И что получили?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:52

И для львовского и для краза и для ты и все только лучшее!;
tofickk
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:40

Ха-ха 2 раза
papchik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:54

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Не то чтобы я сторонник новых налогов.
Но, насколько я знаю, в Европе такие законы есть.
И разве сейчас в счетах гугл рекламы нету НДС?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Они хоть раз запускали рекламу в гугл и фб? Там и так сейчас хер окупишься и выйдешь в плюс! Пора валить
azotzzz777
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