Щоб накопичити собі на старість, експерти радять розглянути варіант надбавки до солідарної пенсійної системи.
Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26
Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26
Интересный вывод, как в анекдоте — «Мастер, у меня звук в телевизоре пропал. — А что случилось? — Да сижу, смотрю телек, КОВЫРЯЮ ОТВЁРТКОЙ В УХЕ, вдруг «щелк» и звук пропал»! А так все зае… съ шло.
Суть Украинских реформ — шоб у народа не было денег
Не заипало еще С 14 года каждая *ука с Банковой и Верховной Зрады ищут справедливость, а находят бизе в блокадном Ленинграде, брильянты доченьке, наркоту, шлюх и бумер сыночку, счета и офшоры заграницей, ПМЖ с гражданствами в Германии и США для себя и своих отпрысков и прочие невинные шалости «справедливости» по украински.
И чот как то «справедливость» не доходит до доноров этой самой справедливости-простого украинца/народа
Единственный правильный выход из сказанного экспертом, что простому украинцу остается уезжать и искать счастье заграницей в странах, где есть справедливость, законность, предсказуемость и где при выходе на пенсию он может рассчитывать на гораздо больше чем 20 % от з/п, конечно с такой демографией и политикой Украинского государства на экспорт белого золота-гастарбайтеров тут не на что рассчитывать, государство Украина это государство парадигмы торговли собственным населением такой себе нэоработорговое государство, экономика которого полностью зависит не от внутренних возможностей и ресурсов, и даже не от внешних кредиторов МВФ и прочих спонсоров режима, а от переводов гастарбайтеров которых государство отправило искать счастье заграницей, переводы которых в Украину составили только по официальным данным 12 миллиардов долларов за прошлый год и который можно рассматривать как прямые и невозвратные инвестиции в экономику Украины, и которые в разы больше чем кредиты МВФ и прочих спонсоров режима которые по своей сути являются возвратными взятками режиму, половину из которых режим как мне думается растащит по свои карманам, а отдавать придется нам всем за счет наших налогов...... а так все заепись прекрасная Мальвина, "реформы" идут, 12 ярдов от гастарбайтеров тоже и даже пока ЗВР пополняется
В Украинском государстве хорошо только ОПГ-власти и всевозможным силовикам охраняющим кресла этой самой власти/ОПГ, они выходят на пенсию раньше всех остальных и по отдельным законам и получают пенсию не мизерный процент от своей з/п, платить будут все одинаково в ПФ, а в процентах власть имущие, всевозможные силовики, судьи и прокуроры, будут получать пенсию гораздо больше остальные и вот у них будут высокие пенсии за счет этого, а у всех остальных с такими "реформами" будет минимальная пенсия в лучшем случае. В отношение власть имущих, силовиков и судей с прокурорами, даже если кто то им захочет отменить льготные пенсии решения КС Украины будут выполняться, а если аналогичное решение принято в отношение простого украинца то государство Украина и власть/режим класть хотели на решения Конституционного Суда Украины, как пример, моего брата государство кинули несмотря на решение КС Украины и еще некоторые боты от власти сомневаются в правдивости его истории, а я все жду когда ко мне придут СБУшники что бы проверить его историю и не распространяю ли я фэйки о нашем таком замечательном государстве и власти/режиме, чет и СБУ не приходит проверить правдивость истории и боты от властные на форуме слились, если кому интересна его история почитайте по ссылке Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
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