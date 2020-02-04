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Друга пенсія: як не
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Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26

Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб накопичити собі на старість, експерти радять розглянути варіант надбавки до солідарної пенсійної системи.

Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26

“Если не откладывать себе на вторую пенсию, то пенсия от государства через 20 лет (с 2040 года) в лучшем случае составит всего 20% вашего заработка. Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсию в 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант. Сейчас 13 млн человек платят взносы, из которых пенсии необходимо выплатить 11,5 млн пенсионеров. Это неподъемный груз. И демографическая ситуация только ухудшается. С подобной проблемой столкнулась не только Украина. Рост продолжительности жизни и уменьшение рождаемости – общая тенденция во всех развитых странах мира. Поэтому надеяться на государственную пенсию из солидарной системы недальновидно, а накапливать собственными силами – очень актуально”, – отметила председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.



Интересный вывод, как в анекдоте — «Мастер, у меня звук в телевизоре пропал. — А что случилось? — Да сижу, смотрю телек, КОВЫРЯЮ ОТВЁРТКОЙ В УХЕ, вдруг «щелк» и звук пропал»! А так все зае… съ шло.

Суть Украинских реформ — шоб у народа не было денег :?

Не заипало еще :?: С 14 года каждая *ука с Банковой и Верховной Зрады ищут справедливость, а находят бизе в блокадном Ленинграде, брильянты доченьке, наркоту, шлюх и бумер сыночку, счета и офшоры заграницей, ПМЖ с гражданствами в Германии и США для себя и своих отпрысков и прочие невинные шалости «справедливости» по украински.
И чот как то «справедливость» не доходит до доноров этой самой справедливости-простого украинца/народа :!:

Единственный правильный выход из сказанного экспертом, что простому украинцу остается уезжать и искать счастье заграницей в странах, где есть справедливость, законность, предсказуемость и где при выходе на пенсию он может рассчитывать на гораздо больше чем 20 % от з/п, конечно с такой демографией и политикой Украинского государства на экспорт белого золота-гастарбайтеров тут не на что рассчитывать, государство Украина это государство парадигмы торговли собственным населением такой себе нэоработорговое государство, экономика которого полностью зависит не от внутренних возможностей и ресурсов, и даже не от внешних кредиторов МВФ и прочих спонсоров режима, а от переводов гастарбайтеров которых государство отправило искать счастье заграницей, переводы которых в Украину составили только по официальным данным 12 миллиардов долларов за прошлый год и который можно рассматривать как прямые и невозвратные инвестиции в экономику Украины, и которые в разы больше чем кредиты МВФ и прочих спонсоров режима которые по своей сути являются возвратными взятками режиму, половину из которых режим как мне думается растащит по свои карманам, а отдавать придется нам всем за счет наших налогов...... а так все заепись прекрасная Мальвина, "реформы" идут, 12 ярдов от гастарбайтеров тоже и даже пока ЗВР пополняется :mrgreen:

Дефицит Пенсионного фонда спровоцировали выплаты силовикам – эксперты
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 98162.html
Экс-замглавы Пенсионного фонда, а ныне независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун говорит, что собственный дефицит ПФ на самом деле небольшой – всего 24 млрд грн из 147 дотируемых.

"Остальное – это на пенсии силовикам, с которыми должно рассчитываться государство, так как за них в свое время ничего не платили в ПФ, – разъяснил нам Виктор Колбун. – Государство это делает через ПФ, поэтому и говорят о большом дефиците Пенсфонда".


В Украинском государстве хорошо только ОПГ-власти и всевозможным силовикам охраняющим кресла этой самой власти/ОПГ, они выходят на пенсию раньше всех остальных и по отдельным законам и получают пенсию не мизерный процент от своей з/п, платить будут все одинаково в ПФ, а в процентах власть имущие, всевозможные силовики, судьи и прокуроры, будут получать пенсию гораздо больше остальные и вот у них будут высокие пенсии за счет этого, а у всех остальных с такими "реформами" будет минимальная пенсия в лучшем случае. В отношение власть имущих, силовиков и судей с прокурорами, даже если кто то им захочет отменить льготные пенсии решения КС Украины будут выполняться, а если аналогичное решение принято в отношение простого украинца то государство Украина и власть/режим класть хотели на решения Конституционного Суда Украины, как пример, моего брата государство кинули несмотря на решение КС Украины и еще некоторые боты от власти сомневаются в правдивости его истории, а я все жду когда ко мне придут СБУшники что бы проверить его историю и не распространяю ли я фэйки о нашем таком замечательном государстве и власти/режиме, чет и СБУ не приходит проверить правдивость истории и боты от властные на форуме слились, если кому интересна его история почитайте по ссылке Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
Михалыч
 
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