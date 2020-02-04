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Друга пенсія: як не
залишитись без коштів після...

Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26

Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб накопичити собі на старість, експерти радять розглянути варіант надбавки до солідарної пенсійної системи.

Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:59

Максимальну підвищать!!! Хіба люди винні що така різниця між мінімалкою та середньою зарплатнею яку держава анонсує.
vovar797
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:18

1. делать накопления в негосударственные пенсионные фонды - кинут

2. оформить пенсионное страхование - кинут

3. открыть банковский депозит - кинут, банки у нас долго не живут.

4. собрать деньги любым способом и приобрести недвижимость, которую потом сдавать в аренду - а после смерти недвижимость переходит по наследству.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:16

Рождаемость падает, трудоспособные валят из страны. Для 40-летних напрашивается вариант не то, чтобы рассмотреть вариант надбавки к пенсии, а всеми силами сконцентрироваться на нем. Иными словами по минимуму в ПФ, по максимуму в кубышку.
summacut
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