Щоб накопичити собі на старість, експерти радять розглянути варіант надбавки до солідарної пенсійної системи.
Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26
Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
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Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:59
Максимальну підвищать!!! Хіба люди винні що така різниця між мінімалкою та середньою зарплатнею яку держава анонсує.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:18
1. делать накопления в негосударственные пенсионные фонды - кинут
2. оформить пенсионное страхование - кинут
3. открыть банковский депозит - кинут, банки у нас долго не живут.
4. собрать деньги любым способом и приобрести недвижимость, которую потом сдавать в аренду - а после смерти недвижимость переходит по наследству.
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:16
Рождаемость падает, трудоспособные валят из страны. Для 40-летних напрашивается вариант не то, чтобы рассмотреть вариант надбавки к пенсии, а всеми силами сконцентрироваться на нем. Иными словами по минимуму в ПФ, по максимуму в кубышку.
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