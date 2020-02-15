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Друга пенсія: як не
залишитись без коштів після...

Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26

Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб накопичити собі на старість, експерти радять розглянути варіант надбавки до солідарної пенсійної системи.

Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:59

Максимальну підвищать!!! Хіба люди винні що така різниця між мінімалкою та середньою зарплатнею яку держава анонсує.
vovar797
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:18

1. делать накопления в негосударственные пенсионные фонды - кинут

2. оформить пенсионное страхование - кинут

3. открыть банковский депозит - кинут, банки у нас долго не живут.

4. собрать деньги любым способом и приобрести недвижимость, которую потом сдавать в аренду - а после смерти недвижимость переходит по наследству.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:00

Европейские страховые компании, полис накопительного страхования жизни. Решаются не только вопросы пенсии, но и многие другие, не менее важные вопросы.
oksana_nedbai
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 06:23

Собрать деньги любым способом чтоб купить недвижемость- это как хотела бы я знать? Идти воровать или работать с утра до ночи за копейки. Чтоб развивалась страна необходимо создавать рабочие места и давать нормальные зарплаты, чтоб у человека настроение было идти на работу,а не думать о том как детей прокормить. Нас только сокращать научились, вот и выходит, что нам достаётся одно разочаравания и правильно человек написал, что нас везде кинут. А если так всё печально и пенсии не видать в будущем, то почему государство продолжает удерживать с з/платы в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД обкрадывая людей?
finuser347
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:38

Як збільшити пенсію (як накопичити гроші на випадок відміни пенсій)


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Ірина_
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