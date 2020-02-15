Щоб накопичити собі на старість, експерти радять розглянути варіант надбавки до солідарної пенсійної системи.
Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:26
Друга пенсія: як не залишитись без коштів після...
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Дивися повний текст Друга пенсія: як не залишитись без коштів після підвищення пенсійного віку.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:59
Максимальну підвищать!!! Хіба люди винні що така різниця між мінімалкою та середньою зарплатнею яку держава анонсує.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:18
1. делать накопления в негосударственные пенсионные фонды - кинут
2. оформить пенсионное страхование - кинут
3. открыть банковский депозит - кинут, банки у нас долго не живут.
4. собрать деньги любым способом и приобрести недвижимость, которую потом сдавать в аренду - а после смерти недвижимость переходит по наследству.
Додано: Пон 10 лют, 2020 12:00
Европейские страховые компании, полис накопительного страхования жизни. Решаются не только вопросы пенсии, но и многие другие, не менее важные вопросы.
Додано: Вів 11 лют, 2020 06:23
Собрать деньги любым способом чтоб купить недвижемость- это как хотела бы я знать? Идти воровать или работать с утра до ночи за копейки. Чтоб развивалась страна необходимо создавать рабочие места и давать нормальные зарплаты, чтоб у человека настроение было идти на работу,а не думать о том как детей прокормить. Нас только сокращать научились, вот и выходит, что нам достаётся одно разочаравания и правильно человек написал, что нас везде кинут. А если так всё печально и пенсии не видать в будущем, то почему государство продолжает удерживать с з/платы в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД обкрадывая людей?
Додано: Пон 24 лют, 2020 16:38
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