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Стало відомо, коли представлять нові смартфони Nokia
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Захід HMD Global, присвячений анонсу нових смартфонів Nokia, розпочнеться 23 лютого о 16:30 за місцевим часом.
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