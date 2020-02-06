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Тарифи на воду злетять: до
чого готуватись українцям

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на центральне водопостачання і водовідведення в Україні різко зростуть.

Дивися повний текст Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23

А чего не взять ЗП как в Роттердаме, даже можно Роттердам+ ? :) В наших водоканалах куча бездельников, перекладывающих бумажки.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:29

різко зростуть


с 1 января уже поднялась, квитанция пришла
19yuriy91
 
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