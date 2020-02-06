Тарифи на центральне водопостачання і водовідведення в Україні різко зростуть.
Дивися повний текст Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22
Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23
А чего не взять ЗП как в Роттердаме, даже можно Роттердам+ ? :) В наших водоканалах куча бездельников, перекладывающих бумажки.
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