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Тарифи на воду злетять: до
чого готуватись українцям

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на центральне водопостачання і водовідведення в Україні різко зростуть.

Дивися повний текст Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23

А чего не взять ЗП как в Роттердаме, даже можно Роттердам+ ? :) В наших водоканалах куча бездельников, перекладывающих бумажки.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:29

різко зростуть


с 1 января уже поднялась, квитанция пришла
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:37

Не получится как в роттердаме потому что там воду с под крана можно пить!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:15

А может сново на майдан?
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:37

Часто прохожу мимо городского водоканала в Запорожье. Доска с вакансиями: 6000, 7000, 8000 грн. Где они взяли 12000 грн.? В калькуляцию берётся фонд заработной платы конкретного предприятия, а не мистическая средняя чушь! С какой планеты Ольга Бабий? Можно её туда срочно вернуть?!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:40

"Доска с вакансиями: 6000, 7000, 8000 грн. Где они взяли 12000 грн.?"
Тех кто с нуля на 8 тыс. Если пьешь то на 6 тыс. Если год работаешь - 9-10. Еще через год - 10-11. Как-то так. А как иначе.
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