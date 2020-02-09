Тарифи на центральне водопостачання і водовідведення в Україні різко зростуть.
Дивися повний текст Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:22
Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:23
А чего не взять ЗП как в Роттердаме, даже можно Роттердам+ ? :) В наших водоканалах куча бездельников, перекладывающих бумажки.
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:37
Не получится как в роттердаме потому что там воду с под крана можно пить!
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:37
Часто прохожу мимо городского водоканала в Запорожье. Доска с вакансиями: 6000, 7000, 8000 грн. Где они взяли 12000 грн.? В калькуляцию берётся фонд заработной платы конкретного предприятия, а не мистическая средняя чушь! С какой планеты Ольга Бабий? Можно её туда срочно вернуть?!
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:40
"Доска с вакансиями: 6000, 7000, 8000 грн. Где они взяли 12000 грн.?"
Тех кто с нуля на 8 тыс. Если пьешь то на 6 тыс. Если год работаешь - 9-10. Еще через год - 10-11. Как-то так. А как иначе.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:13
дорогая редакция,
вы когда уже научитесь - отвод это кусок трубы, отведение сточных вод это отведение
в игноре: Дваждыдвашник
это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:11
Сейчас запрещено на майдан, нужно с карабинами в руках, так сказать, мирной акцией беркут гасить.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
|