Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 23:30
sergey_mo С точностью до наоборот. 6000 - это после 5-10 лет стажа, а по началу минималка. Буквально позавчера парень (53 года) менял у меня счетчики по воде. Общительный, ничего не скрывает про жен, детей, заплату и шабашки. Работая в ПОЖ - 6000 и водоканале - 7000.
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