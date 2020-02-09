RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на воду злетять: до
чого готуватись українцям

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:30

sergey_mo С точностью до наоборот. 6000 - это после 5-10 лет стажа, а по началу минималка. Буквально позавчера парень (53 года) менял у меня счетчики по воде. Общительный, ничего не скрывает про жен, детей, заплату и шабашки. Работая в ПОЖ - 6000 и водоканале - 7000.
Vovick
 
Повідомлень: 28
З нами з: 24.07.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на YouTube, Facebook і Instagram: до чого...
R2 » Нед 09 лют, 2020 09:22
6 560
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 23:26
p_a_l
"Щоб не дратувати": Оржель пообіцяв українцям одну...
R2 » Нед 09 лют, 2020 18:25
0 51
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 18:25
R2
Українцям заборгували 14,6 млн грн субсидій
R2 » П'ят 07 лют, 2020 08:52
3 193
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 10:13
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16207)
09.02.2020 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.