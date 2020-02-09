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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:44
Интересно, стремительное поднятие зарплаты, у директоров,жаба завела, что не 1500000грн получают как на почте?) Где чистая вода за такие деньги?????
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:37
г. Смела Черкасской обл., водоканал планирует поднимать цену куба холодной воды почти до 50 грн. А вы тут будете про Павлоград и Бердянск писать.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:30
Re: Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
так пора учитывать и этажность клиента , если он срет на верхнем этаже то и платить он должен , как клиент со всех этажей вместе взятых чтоли ? или если дом на один этаж так ему должны доплачивать ?
никому не верю
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:32
а по ночам работает грузчиком на вокзале , и сут трое охранником ночным в маркете . Зачем такая жизнь
никому не верю
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:33
Погана новина про тарифи, а ще більша біда навколо одні кацапи. Фу гидота!
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:36
Всегда рост зарплат вел к инфляции и подорожанию всего. Хотим большие зарплаты - будем оплачивать большие счета. Ждем теперь еще отделную оплату на транспортировку и распределение воды, как у газорекетиров...
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:51
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