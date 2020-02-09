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Тарифи на воду злетять: до
чого готуватись українцям

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:44

Интересно, стремительное поднятие зарплаты, у директоров,жаба завела, что не 1500000грн получают как на почте?) Где чистая вода за такие деньги?????
jk_infjnet
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:37

г. Смела Черкасской обл., водоканал планирует поднимать цену куба холодной воды почти до 50 грн. А вы тут будете про Павлоград и Бердянск писать.
https://smila-ua.com/index.php/news-rus ... 20-01-21-9
shulandt
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:03

все на ручнике как в совке...
lestat
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:30

Re: Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям

так пора учитывать и этажность клиента , если он срет на верхнем этаже то и платить он должен , как клиент со всех этажей вместе взятых чтоли ? или если дом на один этаж так ему должны доплачивать ?
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sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:32

  Vovick написав:sergey_mo С точностью до наоборот. 6000 - это после 5-10 лет стажа, а по началу минималка. Буквально позавчера парень (53 года) менял у меня счетчики по воде. Общительный, ничего не скрывает про жен, детей, заплату и шабашки. Работая в ПОЖ - 6000 и водоканале - 7000.

а по ночам работает грузчиком на вокзале , и сут трое охранником ночным в маркете :mrgreen: . Зачем такая жизнь :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:33

Погана новина про тарифи, а ще більша біда навколо одні кацапи. Фу гидота!
pavlorbn
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:36

Всегда рост зарплат вел к инфляции и подорожанию всего. Хотим большие зарплаты - будем оплачивать большие счета. Ждем теперь еще отделную оплату на транспортировку и распределение воды, как у газорекетиров...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:47

Не, ну понятно, от Роттердама до Бердянска дальше, чем до Луцка.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:51

  pavlorbn написав:Погана новина про тарифи, а ще більша біда навколо одні кацапи. Фу гидота!

Живите теперь с этим, только без суицидов!
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