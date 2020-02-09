|
|
Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:05
Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|752
|
|
|2
|129
|
|
|3
|206
|