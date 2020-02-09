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Тарифи на воду злетять: до
чого готуватись українцям

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:05

Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
ALexxxS
 
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