|
|
|
Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:05
Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:27
Очень смутил предпоследний абзац по ссылке:
• плата за абонентське обслуговування на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у розмірі 10,11 грн. (у тому числі ПДВ 1,685 грн.) для споживачів , які сплачують послуги за індивідуальним договором у багатоквартирному будинку.
Похоже, абонплату вводят уже на всё...
-
Gippo
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 20.05.09
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
Да ладно, а Смела это вообще отдельная история, та ещё и не такое могут. Вот пару лет назад, так там вообще, людям приходили платёжки за отопление, а счёт не предприятия а директора. Точно не скажу, но, то ли 13 то ли 30 миллионов осели в карманах. Так, что интересно, никто не сел, денег не вернули, а чиновники, которые тогда контролировали ЖКХ и не замечали такого финансового маневра (ну вы поняли), щас, при слугах, на повышение пошли, участвуют в управлении областью и другими районами руководят - ценные кадры.
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:01
sens написав:
так пора учитывать и этажность клиента , если он срет на верхнем этаже то и платить он должен , как клиент со всех этажей вместе взятых чтоли ? или если дом на один этаж так ему должны доплачивать ?
Ну что вы сударь, это если воду, тогда, да, а если срать, то тогда наоборот, дешевле должно быть оно же под своим весом само должно продвигатся, ну по крайней мере до тех пор, пока отдельную платёжку за всемирное тяготение не придумают.
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52
Gippo написав:
Похоже, абонплату вводят уже на всё...
ну труба же к дому идет не зависимо от того, пользуетесь вы ею или нет.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:54
на 15-20% якийсь слабенький зліт...
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 902
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:16
ALexxxS написав:
Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
так просто берите воду из Батарей центрального отопления
на самом деле норма утечки сейчас это цистерна воды в сутки в городе миллионнике
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 3442 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:45
sens написав: Vovick написав:sergey_mo
С точностью до наоборот. 6000 - это после 5-10 лет стажа, а по началу минималка. Буквально позавчера парень (53 года) менял у меня счетчики по воде. Общительный, ничего не скрывает про жен, детей, заплату и шабашки. Работая в ПОЖ - 6000 и водоканале - 7000.
а по ночам работает грузчиком на вокзале , и сут трое охранником ночным в маркете
. Зачем такая жизнь
Речь идет не об образе жизни конкретного человека, а о "повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли."
-
Vovick
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 24.07.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|798
|
|
|2
|146
|
|
|3
|210
|
|