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Тарифи на воду злетять: до
чого готуватись українцям

Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:05

Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:27

  shulandt написав:г. Смела Черкасской обл., водоканал планирует поднимать цену куба холодной воды почти до 50 грн. А вы тут будете про Павлоград и Бердянск писать.
https://smila-ua.com/index.php/news-rus ... 20-01-21-9



Очень смутил предпоследний абзац по ссылке:
• плата за абонентське обслуговування на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у розмірі 10,11 грн. (у тому числі ПДВ 1,685 грн.) для споживачів , які сплачують послуги за індивідуальним договором у багатоквартирному будинку.


Похоже, абонплату вводят уже на всё...
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47

  shulandt написав:г. Смела Черкасской обл., водоканал планирует поднимать цену куба холодной воды почти до 50 грн. А вы тут будете про Павлоград и Бердянск писать.
https://smila-ua.com/index.php/news-rus ... 20-01-21-9

Да ладно, а Смела это вообще отдельная история, та ещё и не такое могут. Вот пару лет назад, так там вообще, людям приходили платёжки за отопление, а счёт не предприятия а директора. Точно не скажу, но, то ли 13 то ли 30 миллионов осели в карманах. Так, что интересно, никто не сел, денег не вернули, а чиновники, которые тогда контролировали ЖКХ и не замечали такого финансового маневра (ну вы поняли), щас, при слугах, на повышение пошли, участвуют в управлении областью и другими районами руководят - ценные кадры.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:01

  sens написав:так пора учитывать и этажность клиента , если он срет на верхнем этаже то и платить он должен , как клиент со всех этажей вместе взятых чтоли ? или если дом на один этаж так ему должны доплачивать ?

Ну что вы сударь, это если воду, тогда, да, а если срать, то тогда наоборот, дешевле должно быть оно же под своим весом само должно продвигатся, ну по крайней мере до тех пор, пока отдельную платёжку за всемирное тяготение не придумают.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52

  Gippo написав:Похоже, абонплату вводят уже на всё...
ну труба же к дому идет не зависимо от того, пользуетесь вы ею или нет.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:54

Тарифи на воду злетять:

на 15-20% якийсь слабенький зліт...
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:16

  ALexxxS написав:Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
так просто берите воду из Батарей центрального отопления ;) на самом деле норма утечки сейчас это цистерна воды в сутки в городе миллионнике
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:45

  sens написав:
  Vovick написав:sergey_mo С точностью до наоборот. 6000 - это после 5-10 лет стажа, а по началу минималка. Буквально позавчера парень (53 года) менял у меня счетчики по воде. Общительный, ничего не скрывает про жен, детей, заплату и шабашки. Работая в ПОЖ - 6000 и водоканале - 7000.

а по ночам работает грузчиком на вокзале , и сут трое охранником ночным в маркете :mrgreen: . Зачем такая жизнь :oops:

Речь идет не об образе жизни конкретного человека, а о "повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли."
Vovick
 
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