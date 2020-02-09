Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям

Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47

shulandt написав: г. Смела Черкасской обл., водоканал планирует поднимать цену куба холодной воды почти до 50 грн. А вы тут будете про Павлоград и Бердянск писать.

https://smila-ua.com/index.php/news-rus ... 20-01-21-9 г. Смела Черкасской обл., водоканал планирует поднимать цену куба холодной воды почти до 50 грн. А вы тут будете про Павлоград и Бердянск писать.

Да ладно, а Смела это вообще отдельная история, та ещё и не такое могут. Вот пару лет назад, так там вообще, людям приходили платёжки за отопление, а счёт не предприятия а директора. Точно не скажу, но, то ли 13 то ли 30 миллионов осели в карманах. Так, что интересно, никто не сел, денег не вернули, а чиновники, которые тогда контролировали ЖКХ и не замечали такого финансового маневра (ну вы поняли), щас, при слугах, на повышение пошли, участвуют в управлении областью и другими районами руководят - ценные кадры.