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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:05
Та плевать на холодную воду! За отопление в безморозном январе почему сумма стала в 2, а иногда и в 2,5 раза выше????
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:27
Очень смутил предпоследний абзац по ссылке:
Похоже, абонплату вводят уже на всё...
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:47
Да ладно, а Смела это вообще отдельная история, та ещё и не такое могут. Вот пару лет назад, так там вообще, людям приходили платёжки за отопление, а счёт не предприятия а директора. Точно не скажу, но, то ли 13 то ли 30 миллионов осели в карманах. Так, что интересно, никто не сел, денег не вернули, а чиновники, которые тогда контролировали ЖКХ и не замечали такого финансового маневра (ну вы поняли), щас, при слугах, на повышение пошли, участвуют в управлении областью и другими районами руководят - ценные кадры.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:01
Ну что вы сударь, это если воду, тогда, да, а если срать, то тогда наоборот, дешевле должно быть оно же под своим весом само должно продвигатся, ну по крайней мере до тех пор, пока отдельную платёжку за всемирное тяготение не придумают.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:52
ну труба же к дому идет не зависимо от того, пользуетесь вы ею или нет.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:54
Тарифи на воду злетять:
на 15-20% якийсь слабенький зліт...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 16:16
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:45
Речь идет не об образе жизни конкретного человека, а о "повышение обусловлено стремительным ростом заработных плат в отрасли."
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:44
Re: Тарифи на воду злетять: до чого готуватись українцям
Это продолжение?
В Україні підвищили тарифи на воду
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:18
Зеленский чем занимается?! "Веселит" народ Украины! Это у него, как у клоуна, хорошо получается!
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