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"Щоб не дратувати": Оржель
пообіцяв українцям одну...

"Щоб не дратувати": Оржель пообіцяв українцям одну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:25

"Щоб не дратувати": Оржель пообіцяв українцям одну...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть відмовитися від практики двох платіжок за газ, введеної з нового року, і планують вказувати окремо вартість його споживання і транспортування, але в одній платіжці. В уряді вважають, що так українці будуть менше дратуватися через великі цифри.

Дивися повний текст \"Щоб не дратувати\": Оржель пообіцяв українцям одну платіжку за газ.
R2
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