"Щоб не дратувати": Оржель пообіцяв українцям одну...
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В Україні хочуть відмовитися від практики двох платіжок за газ, введеної з нового року, і планують вказувати окремо вартість його споживання і транспортування, але в одній платіжці. В уряді вважають, що так українці будуть менше дратуватися через великі цифри.