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Чи законний штраф за їзду
вдень без увімкнених фар

Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52

Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52

Движение без включенных фар будет нарушением, но за это нарушение инспектор может вынести только предупреждение.

Ага, пользуйтесь услугами неграмотных "дорожных адвокатов". Казнить нельзя помиловать. Читаем КУАПП Ст. 122 ч. 2:
Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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