Про це пише "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52
Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар.
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52
Ага, пользуйтесь услугами неграмотных "дорожных адвокатов". Казнить нельзя помиловать. Читаем КУАПП Ст. 122 ч. 2:
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55
Чому поліція масово дурить заради свого збагачення своїх же громадян і випускає по 122 ст штраф замість 125 усне попередження, а ще і погрожують в разі непокори витягти із автомобіля...!
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:56
Вы не совсем правы ,в данной ситуации речь идет о пункте правил (9.8 предупреждающие сигналы)"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар" . Внешние световые приборы это 19-й раздел ПДД ,а не 8-й . статья 122.ч2 говорит только о предупреждающих сигналах (попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку,) это указатели поворотов . Именно по этому за не включеный свет днем в не населенных пунктов (это является нарушением пдд) и полицейский имеет полное право вас остановить и составит постановление за нарушение ПДД , по (Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху
Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 цього Кодексу, -
тягнуть за собою попередження)
любые другие статьи в постановлении за данное нарушение являются противозаконными и должны быть обжалованы в суде ...
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