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Чи законний штраф за їзду
вдень без увімкнених фар

Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52

Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:52

Движение без включенных фар будет нарушением, но за это нарушение инспектор может вынести только предупреждение.

Ага, пользуйтесь услугами неграмотных "дорожных адвокатов". Казнить нельзя помиловать. Читаем КУАПП Ст. 122 ч. 2:
Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:55

Чому поліція масово дурить заради свого збагачення своїх же громадян і випускає по 122 ст штраф замість 125 усне попередження, а ще і погрожують в разі непокори витягти із автомобіля...!
orudnytskyy1905
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:56

Вы не совсем правы ,в данной ситуации речь идет о пункте правил (9.8 предупреждающие сигналы)"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар" . Внешние световые приборы это 19-й раздел ПДД ,а не 8-й . статья 122.ч2 говорит только о предупреждающих сигналах (попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку,) это указатели поворотов . Именно по этому за не включеный свет днем в не населенных пунктов (это является нарушением пдд) и полицейский имеет полное право вас остановить и составит постановление за нарушение ПДД , по (Стаття 125. Інші порушення правил дорожнього руху

Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 цього Кодексу, -

тягнуть за собою попередження)
любые другие статьи в постановлении за данное нарушение являются противозаконными и должны быть обжалованы в суде ...
gerasimenko_yurik_07
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:35

Re: Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар

Действительно, в ПДД изложено именно так:

9. Попереджувальні сигнали
9.1 Попереджувальними сигналами є:
a) сигнали, що подаються світловими покажчиками повороту або рукою;
б) звукові сигнали;
в) перемикання світла фар;
г) увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби;
ґ) увімкнення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, розпізнавального знака автопоїзда Розпізнавальний знак автопоїзда;
д) увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору.

Тогда только 125 статья КУАПП. Хотя, с другой стороны, представил ситуацию. Вас остановили за нарушение ПДД, и Вы для остановки изменили направление движения. Всё, ст.122 ч.2 :)
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:17

Re: Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар

  Luk_v написав:и Вы для остановки изменили направление движения. Всё, ст.122 ч.2

А можно здесь подробнее ? Т.е. я выполняя требование инспектора остановился и тем самым нарушил ПДД ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 12:37

  LutsMan написав:А можно здесь подробнее ? Т.е. я выполняя требование инспектора остановился и тем самым нарушил ПДД ?

Именно так:
2.4. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил...
Luk_v
 
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