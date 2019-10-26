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У Mercedes-Benz S-Class залишиться тільки один варіант...
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:30
Пропонуємо до обговорення:
Mercedes-Benz S-Class нового покоління, який з'явиться в кінці 2021 року або на початку 2022 року, матиме тільки один варіант кузова - седан, повідомляє Autocar з посиланням на слова Ола Калленіуса, глави концерну Daimler.
Дивися повний текст У Mercedes-Benz S-Class залишиться тільки один варіант кузова (фото)
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:30
Было очевидно, что седаны активно покупают корпорации и госконторы многих стран, а кабриолеты и тем-более купе не могут похвастаться такими продажами в S классе. Ясен пень, что держать штат сотрудников и целые конвееры ради выпуска купе и кабриолетов которых продается в десятки раз меньше в S классе просто бессмысленно.
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ruvex
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