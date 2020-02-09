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Безос продав за тиждень акцій
Amazon майже на $3,5 мільярда

Безос продав за тиждень акцій Amazon майже на $3,5 мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:41

Безос продав за тиждень акцій Amazon майже на $3,5 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Amazon й найбагатша людина у світі Джефф Безос продав за минулий тиждень акції власної компанії на суму в $3,49 мільярда.

Дивися повний текст Безос продав за тиждень акцій Amazon майже на $3,5 мільярда.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:41

А деньги пропил?
yurii_kruhlov
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