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На смартфонах Samsung Galaxy
з'явиться аналог функції...

На смартфонах Samsung Galaxy з'явиться аналог функції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:15

На смартфонах Samsung Galaxy з'явиться аналог функції...

Пропонуємо до обговорення:
У мережі з'явилися подробиці про нову програмної розробки Samsung з промовистою назвою Quick Share - це функція для простого і безпечного обміну даними для смартфонів і планшетів Galaxy, аналогічна Apple AirDrop.

Дивися повний текст На смартфонах Samsung Galaxy з'явиться аналог функції Apple AirDrop.
R2
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