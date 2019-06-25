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На смартфонах Samsung Galaxy з'явиться аналог функції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:15
Пропонуємо до обговорення:
У мережі з'явилися подробиці про нову програмної розробки Samsung з промовистою назвою Quick Share - це функція для простого і безпечного обміну даними для смартфонів і планшетів Galaxy, аналогічна Apple AirDrop.
Дивися повний текст На смартфонах Samsung Galaxy з'явиться аналог функції Apple AirDrop
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iubd