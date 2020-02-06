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Українці не готові миритися
з високими зарплатами...

Українці не готові миритися з високими зарплатами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:09

Українці не готові миритися з високими зарплатами...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважає несправедливими високі зарплати, надбавки і премії, які отримують міністри, їхні заступники, а також керівники окремих державних підприємств ("Укрпошта", НАК "Нафтогаз", "Укроборонпром" та інші).

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