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Українці не готові миритися з високими зарплатами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:09
Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців вважає несправедливими високі зарплати, надбавки і премії, які отримують міністри, їхні заступники, а також керівники окремих державних підприємств ("Укрпошта", НАК "Нафтогаз", "Укроборонпром" та інші).
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R2
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Додано: Пон 10 лют, 2020 07:09
Та ну дійсно, вони там що, з котушок з'їхали, чи це роблять навмисно? Навіть президенти розвинених, цівільне з країн, не мають такої зарплатні. А тут, народ у злиднях, країна у стані війни з найагресивнішою державою, а наші високопосадовці ведуть себе як, економічно-фінансові диверсанти, з сусідьної держави. Роблять все аби зробити ще гірше і народу, і країні, і екології. Просто якісь злочинці, таррористи, саботажники, запроданці, засланці, чи засранці. Шкурники.
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lealmaz79
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:26
Ничего удивительного. Большинство выходцев из совка на полном серьезе считают, что все _другие_ высокие зарплаты -- несправедливы.
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_hunter
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:35
Hunter
Если человек получает з/п за счет налогоплательщиков , т .е. за счет бюджетных средств , а бюджет в минусе , то о какой высокой З/П речь .
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olgakosuk
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:43
без больших ЗП шансов на борьбу с коррупцией нет. кто нормальный будет работать бесплатно или там за 10 тыс гривен? любят украинцы верить в волшебников на голубом вертолете...
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:29
trololo написав:
без больших ЗП шансов на борьбу с коррупцией нет. кто нормальный будет работать бесплатно или там за 10 тыс гривен? любят украинцы верить в волшебников на голубом вертолете...
Проблема в том, что в демократических странах государственных компаний без коррупции быть не может - по мимо поощрения должно быть наказание. А чтоб наказать, надо доказать, с чем и возникают проблемы. Допустим, наняли годного руководителя - он смотрит,а вокруг 100 бездельников, работу которых может делать 10 чел. Логично выгнать ненужных и поднять зп нужным, но выгнать всю это толпу просто так нельзя.
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ssnet
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:36
olgakosuk написав:
Hunter
Если человек получает з/п за счет налогоплательщиков , т .е. за счет бюджетных средств , а бюджет в минусе , то о какой высокой З/П речь .
Угу. А если "бюджет в минусе" -- значит и зарплата у человека должна быть отрицательной? -- а если зарплата у человек отрицательная -- должен ли он приносить отрицательную "пользу"?..
-- оно так не работает как бы.
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_hunter
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