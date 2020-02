Українці не готові миритися з високими зарплатами...

Додано: Пон 10 лют, 2020 12:37

olgakosuk написав: Hunter

Если человек получает з/п за счет налогоплательщиков , т .е. за счет бюджетных средств , а бюджет в минусе , то о какой высокой З/П речь . HunterЕсли человек получает з/п за счет налогоплательщиков , т .е. за счет бюджетных средств , а бюджет в минусе , то о какой высокой З/П речь .

может они инвалиды или умственно отсталые, таких содержим может они инвалиды или умственно отсталые, таких содержим

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.